        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da sahil yürüyüş yolunda yenileme çalışması

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Beşirli-Faroz mevkisindeki 3 bin 500 metrelik yürüyüş yolunun zemininde yenileme çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 13:08 Güncelleme: 20.12.2025 - 13:08
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Beşirli-Faroz mevkisindeki 3 bin 500 metrelik yürüyüş yolunun zemininde yenileme çalışması başlattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürüyüş yolunun kauçuk zemin kaplamasının yenileneceği belirtildi.

        Çalışmalarına başlayan ekiplerin güzergahtaki 200 metrekarelik bölümü yeniledikleri ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Beşirli-Faroz yürüyüş yolunun şehrin en yoğun sahil parkurlarından biri olduğunu aktardı.

        Genç, vatandaşların yürüyüş ve spor faaliyetlerini sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde sürdürebilmeleri için ciddi deformasyona uğrayan zemini yenilediklerini, çalışmaların 2026'da bitirileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

