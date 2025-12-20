Habertürk
Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da üzerine kaya parçası düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, otomobilin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 18:06 Güncelleme: 20.12.2025 - 18:06
        Trabzon'da üzerine kaya parçası düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, otomobilin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Mersin Mahallesi Güneşli Sokak’ta seyir halindeki 61 KG 132 plakalı otomobilin üzerine, yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, tavanı çöken araçta bulunan 5 kişiyi, yürütülen çalışmalar sonucu bulundukları yerden kurtardı.

        Yaralılar, ambulanslarla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

