        Trabzon Haberleri

        "Trabzon Film Festivali"nin program akışı netleşti

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 24-28 Aralık'ta düzenlenecek "Trabzon Film Festivali"nin program akışının netleştiği bildirildi.

        21.12.2025 - 14:02
        "Trabzon Film Festivali"nin program akışı netleşti
        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 24-28 Aralık'ta düzenlenecek "Trabzon Film Festivali"nin program akışının netleştiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, festivalin açılışının, 24 Aralık Salı günü saat 15.00'te Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

        Festivalin, kısa film üretimini teşvik etmeyi ve Türk sinemasına yeni sanatçılar kazandırmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, festivalin resmi seçkisinde 38 filmin yer aldığını kaydedildi.

        Açıklamada, festival süresince yapılacak tüm etkinlik ve film gösterimlerinin ücretsiz olacağı aktarılarak, açılış programının ardından "Yeşilçam Aile Temalı Film Afişleri Sergisi"nin de sanatseverlerin beğenisine sunulacağı ifade edildi.

        Festivalin açılış filminin, yönetmen Yüksel Aksu imzalı "Bak Postacı Geliyor" olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Festival kapsamında ayrıca 25 Aralık'ta Çiğdem Sezgin'in yönettiği 'Suna', 27 Aralık'ta Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği 'Bildiğin Gibi Değil' filmleri ekip katılımıyla gösterilecek. Dünya sineması seçkisinde ise 25 Aralık'ta Makedon yönetmen Georgi M. Unkovski'nin Makedon Türklerinin hikayesini anlatan ve 2025 yılının dikkat çeken yapımlarından biri olan 'Dj Ahmet', 26 Aralık'ta İran sinemasının önemli isimlerinden Ali Asgari'nin 'İlahi Komedya' filmi izleyiciyle buluşacak."

        Açıklamada, festivalin özel gösterimleri kapsamında "Bedri Rahmi Eyüpoğlu-Toprağın Sırrına Erenler", "Solma Çiçeğim-Ahmet Minguzzi" ve "İnadıyla Şampiyon" belgesellerinin de izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.

        Festival kapsamında çocuk filmleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarının da düzenleneceği aktarılan açıklamada, 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek kapanış töreniyle "Altın Taka Ödülleri"nin de sahiplerini bulacağı kaydedildi.

