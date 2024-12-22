Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçından notlar

Ligin alt sıralarında bulanan bordo-mavili takımın karşılaşmasına taraftarlar önceki haftalara oranla daha çok ilgi gösterirken statta boşluklar gözlendi.

Karadeniz ekibinde alt yapıdan 17 yaşındaki Arda Öztürk ve Onuralp Çakıroğlu ile Salih Malkaçoğlu, Poyraz Efe Yıldırım, Arif Boşluk gibi oyuncular da yedek kulübesinde bulundu.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maç kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, kart cezalısı Serdar Saatçı'nın yerine stoperde Ali Şahin Yılmaz'a görev verdi. Trabzonspor'un alt yapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, ilk kez A takım formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 4-3 kaybettiği Galatasaray maçının 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.

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