91 yaşındaki sahafın arşivi, meraklılarını bir araya getiriyor

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da yaşayan 91 yaşındaki sahaf Erdoğan Gönüller, rahatsızlıklarına rağmen haftada bir gün açabildiği iş yerinde kitap ve koleksiyon tutkunlarını ağırlıyor.

Ortahisar ilçesindeki iş yerine rahatsızlıkları nedeniyle sadece cumartesi günü ailesinin yardımıyla gelebilen Gönüller, 45 yıldır sürdürdüğü mesleğinde bir araya getirdiği eski kitaplar, pullar, plaklar, dergiler, kartpostallar, kağıt ve demir paraların satışını yapıyor.

Bir süre kırtasiyecilik yaptıktan sonra sahaflığa başlayan 7 çocuk ve 17 torun sahibi Gönüller, 1980 yılından bugüne mesleğini sürdürüyor.

Gönüller, AA muhabirine, çok fazla kitap okuduğu için kırtasiyeciliğe başladığını, 45 yıldır da sahaflığı sürdürdüğünü dile getirdi.

Kitap okumanın önemine değinen Gönüller, "Gençliğin okuması lazım, öğrenciler okuyacak. Dünyayı ancak okuyarak öğrenebiliriz. Bütün dünyanın bilgileri kitaplardadır. Onun için okumak lazım. Okursanız bilgi ve kültür sahibi olursunuz." dedi.

İstanbul, İzmir ve Ankara'dan 64 yıl önce aldığı pullarla koleksiyon sevgisinin başladığını anlatan Gönüller, meraklılarının kendisinden pul temin ettiğini, neredeyse her ülkeye ait pulun kendisinde bulunduğunu ifade etti.

Gönüller'in kızı Melek Akarsubaşı ise babasının 38 yıldır aynı iş yerinde olduğunu ve çalışmayı çok sevdiğini belirterek, her gün iş yerini açmak istemesine rağmen rahatsızlıklarından dolayı bir gün gelebildiğini söyledi.

Akarsubaşı, üniversite öğrencilerinin ve gençlerin sahafın ortamını sevdiğini, babasına da yardımcı olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buranın müdavimleri var, devamlı geliyorlar. Kağıt ve demir para koleksiyonları, pul koleksiyonları var. Koleksiyonlarından babam biraz bana verdi, ben de sürdürmeye çalışıyorum. Biz de seviyoruz ama işi devam ettirecek kimse yok. Kendi nereye kadar yaparsa artık öyle. Haftada bir gün bizim yardımımızla geliyor. Burada yaklaşık 22 bin kitap bulunuyor. 1940'lı yıllardan bu yana eski tarihli kitaplar mevcut."