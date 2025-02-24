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        91 yaşındaki sahafın arşivi, meraklılarını bir araya getiriyor

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da yaşayan 91 yaşındaki sahaf Erdoğan Gönüller, rahatsızlıklarına rağmen haftada bir gün açabildiği iş yerinde kitap ve koleksiyon tutkunlarını ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:04 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:21
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        91 yaşındaki sahafın arşivi, meraklılarını bir araya getiriyor
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        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da yaşayan 91 yaşındaki sahaf Erdoğan Gönüller, rahatsızlıklarına rağmen haftada bir gün açabildiği iş yerinde kitap ve koleksiyon tutkunlarını ağırlıyor.

        Ortahisar ilçesindeki iş yerine rahatsızlıkları nedeniyle sadece cumartesi günü ailesinin yardımıyla gelebilen Gönüller, 45 yıldır sürdürdüğü mesleğinde bir araya getirdiği eski kitaplar, pullar, plaklar, dergiler, kartpostallar, kağıt ve demir paraların satışını yapıyor.

        Bir süre kırtasiyecilik yaptıktan sonra sahaflığa başlayan 7 çocuk ve 17 torun sahibi Gönüller, 1980 yılından bugüne mesleğini sürdürüyor.

        Gönüller, AA muhabirine, çok fazla kitap okuduğu için kırtasiyeciliğe başladığını, 45 yıldır da sahaflığı sürdürdüğünü dile getirdi.

        Kitap okumanın önemine değinen Gönüller, "Gençliğin okuması lazım, öğrenciler okuyacak. Dünyayı ancak okuyarak öğrenebiliriz. Bütün dünyanın bilgileri kitaplardadır. Onun için okumak lazım. Okursanız bilgi ve kültür sahibi olursunuz." dedi.

        İstanbul, İzmir ve Ankara'dan 64 yıl önce aldığı pullarla koleksiyon sevgisinin başladığını anlatan Gönüller, meraklılarının kendisinden pul temin ettiğini, neredeyse her ülkeye ait pulun kendisinde bulunduğunu ifade etti.

        Gönüller'in kızı Melek Akarsubaşı ise babasının 38 yıldır aynı iş yerinde olduğunu ve çalışmayı çok sevdiğini belirterek, her gün iş yerini açmak istemesine rağmen rahatsızlıklarından dolayı bir gün gelebildiğini söyledi.

        Akarsubaşı, üniversite öğrencilerinin ve gençlerin sahafın ortamını sevdiğini, babasına da yardımcı olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Buranın müdavimleri var, devamlı geliyorlar. Kağıt ve demir para koleksiyonları, pul koleksiyonları var. Koleksiyonlarından babam biraz bana verdi, ben de sürdürmeye çalışıyorum. Biz de seviyoruz ama işi devam ettirecek kimse yok. Kendi nereye kadar yaparsa artık öyle. Haftada bir gün bizim yardımımızla geliyor. Burada yaklaşık 22 bin kitap bulunuyor. 1940'lı yıllardan bu yana eski tarihli kitaplar mevcut."

        - "Buranın müdavimi olduk"

        Müşterilerden Hasan Yoloğlu da Erdoğan Gönüller ile 10 yıl önce tanışarak dost olduklarını, kendisinin de pul ve para koleksiyonu bulunduğunu söyledi.

        Yoloğlu, sahafta arkadaşlıklar edindiklerini belirterek, "Buranın artık müdavimi olduk. Haftada bir buluşup sohbet ediyoruz, yıllar böyle geçiyor. Ses ve Hayat dergileri vardı. Bir tek burada buldum, hepsini de ben aldım." dedi.

        Üniversite öğrencisi Hilal Çavuş ise lise yıllarında gelmeye başladığı sahaftan büyük keyif aldığını ifade etti.

        Aynı zamanda Erdoğan Gönüller'e yardım ettiğine değinen Çavuş, şöyle devam etti:

        "Kitaplarla ilgiliyim ve bilgili olmaya çalışıyorum. Erdoğan amcanın etrafında bir çeşit kulüp gibiyiz. O nedenle ismi bana çok anlamlı gelir, 'Dost Sahaf' diyerek. Erdoğan amcanın kendisi çok bilgili bir insan. Ben de hem eski zamanları anlatması için hem kendi okuduklarını ve tecrübelerini anlatması için bir şeyler sormaya çalışıyorum. Sağlık durumundan dolayı çok gelemiyor ancak konuşmalarından hep burada olmak istediğini anlayabiliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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