Trabzon'dan Hatay'daki depremzedelere ramazan kolisi gönderildi

Trabzon'da 11 okulda toplanan 3 bin gıda kolisi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Bener Cordan Ortaokulu yürütücülüğünde, Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Odası işbirliğiyle hazırlanan "Kardeşim Üşümesin Projesi" kapsamında 11 okulda toplanan gıda kolileri, Türk Kızılay Trabzon Şubesi Lojistik binasında bekleyen tırlara yüklendi.

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflediği, öğrencilerin becerilerini geliştirme ve çevresine karşı duyarlı olma kazanımının da bir göstergesi olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Karakaş, proje kapsamında 9 yıldır çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Sevginin ve kardeşliğin ısıttığı, gönüllere şefkat ve merhamet eken kıymetli öğretmen, idareci ve velilerimize de canı gönülden müteşekkirim. İnsani değerlerimizi merkeze koyan her proje bizim için önceliklidir." dedi.

Türk Kızılay Trabzon İl Merkezi Başkanı Sevil Yıldırım ise projenin ortağı olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Baş da iyi ve kötü günlerde bir araya gelme duygusunun bu projeyle pekiştiğini ifade etti.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın yaptığı duanın ardından "Hayde Trabzon İyilikte Yarışan Şehir" pankartı açıldı.

Programın ardından gıda kolilerinin yer aldığı Türk Kızılay'a ait 3 tır, Hatay'a hareket etti.