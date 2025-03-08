Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan "ceza" açıklaması:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi göze aldıklarını, verilen cezaların ve yıldırma politikalarının kendilerini yollarından döndüremeyeceğini belirtti.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, futbolun yıllarca adaletsizliğin gölgesinde sınandığını, haklı mücadelelerin baskı ve anlamsız cezalarla bastırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Haksızlığa sessiz kalmadan yollarına devam ettiklerini aktaran Doğan, "Çünkü adaletsizlik ödün verildikçe büyüyen, göz yumuldukça kök salan bir zehirdir. Ona boyun eğmek yalnızca bugünü değil, yarını da karanlığa mahkum bırakmak anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

En büyük dönüşümlerin, en sert şekilde sınanan iradelerden doğduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Haklı bir dava uğruna uğraş verenler zamanın kirli çarklarını adaletin yönüne çevirmeyi başarmışlardır. Çünkü adalet, onu savunmaktan korkmayanların ve dimdik duranların omuzlarında yükselir. Trabzonspor olarak bu mücadeleyi yalnızca kendimiz için değil, Anadolu'nun tüm mazlum kulüpleri için de sürdürüyoruz. Futbol sahnesindeki adaletsiz düzene boyun eğmeyeceğiz, ayrıcalıklara teslim olmayacağız."

Doğan, verdikleri mücadelenin yalnızca bir kulübün değil, hakkı gasp edilen herkesin davası olduğuna işaret ederek, "Unutmayınız ki hakikatin güneşi bulutların arasında kaybolsa da asla batmaz. Adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi zaten göze almıştık. Ne verilen cezalar ne de yıldırma politikaları bizi yolumuzdan döndüremez. Rahmetli başkanımız Özkan Sümer'in dediği gibi haksızlığı hiçbir zaman hak olarak görmedik, görmeyeceğiz. Haksızlığa karşı susmayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bir süre önce Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a toplam 46 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.