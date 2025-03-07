Trabzonspor'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Atasoy, bir otelde gerçekleştirilen programda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, Kadın Komisyonu Başkanı Ebru Çolak, Genel Müdür Yardımcısı Funda Dağıstanlı Sayhan, Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncuları ve kulübün kadın çalışanları için yemek organize edildi.

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