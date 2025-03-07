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        Trabzonspor'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

        Trabzonspor Kulübünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:25 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:29
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        Trabzonspor'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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        Trabzonspor Kulübünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, Kadın Komisyonu Başkanı Ebru Çolak, Genel Müdür Yardımcısı Funda Dağıstanlı Sayhan, Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncuları ve kulübün kadın çalışanları için yemek organize edildi.

        Atasoy, bir otelde gerçekleştirilen programda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Seyhan, günün anısına Atasoy'a plaket sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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