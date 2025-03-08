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        Obez kedi "Dombili" sokağın maskotu oldu

        ENES SANSAR - Trabzon'da yaklaşık 4 yıldır esnafın bakımını üstlendiği 8,5 kilogram ağırlığındaki tekir cinsi kedi, insanların verdiği yiyecekler nedeniyle kilo problemi yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:23
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        Obez kedi "Dombili" sokağın maskotu oldu
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        ENES SANSAR - Trabzon'da yaklaşık 4 yıldır esnafın bakımını üstlendiği 8,5 kilogram ağırlığındaki tekir cinsi kedi, insanların verdiği yiyecekler nedeniyle kilo problemi yaşıyor.

        Aşırı kilosu nedeniyle "Dombili" adı verilen 7 yaşındaki kedi, kentin en kalabalık yerlerinden Uzun Sokak'ta esnaf, vatandaşlar ve caddedeki restoranlara gelen müşteriler tarafından besleniyor.

        Günün büyük kısmını genellikle bir esnafın iş yerindeki cansız mankenlerin bulunduğu vitrine uzanarak geçiren Dombili, müşterilerin ve yoldan geçenlerin de ilgi odağı oluyor.

        Akşam saatlerinde iş yerlerinin kapanmasıyla bir süre sokakta gezinen ve bir binanın çatısında uyuyan kedi, sabah iş yerlerinin açılmasıyla tekrar sokağa dönüyor.

        Uzun Sokak'ta butik işleten Gurur Nuhoğlu, AA muhabirine, kedinin her sabah kendisiyle beraber iş yerine geldiğini söyledi.

        Kedinin kilosu nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Nuhoğlu, "Esnaf kaplarda balık, tavuk, köfte tarzı yemekler veriyordu. Onun için zararlı olduğunu öğrendik. Kuru mama ve suyla beslenmesinin onun için daha sağlıklı olacağı söylendi. Artık düzenli olarak kuru mamayla bazen yaş mamayla beslenmesini gerçekleştiriyoruz. Bazı müşterilerimiz 'Dombili' için mama getirip bize destek oluyorlar." diye konuştu.

        Nuhoğlu, yaklaşık 4 yıldır ilgilendiği kedinin ilk zamanlarda daha hırçın olduğunu, gelen müşterilerin ilgilenmesiyle daha uysal bir hale geldiğini aktardı.

        İnsanların kediyi görünce hemen beslemek istediğini ifade eden Nuhoğlu, "Bir komşumuz köfteci, bir komşumuz pideci. Oralardaki müşteriler de kediyi kilolu görünce ister istemez beslemek istiyorlar. Biri kıymalı pidenin kıymasını, diğeri köfte veriyor çok fazla diyet uygulayamıyoruz." dedi.

        - "İstisnasız her gün gelip ona bakan kişiler var"

        Nuhoğlu, başka iş yerlerine de giderek zaman geçiren kediyi görmek için her gün sokağa gelen insanlar olduğunu belirterek, "İstisnasız her gün gelip ona bakan kişiler var. Bir gün görmediklerinde 'buradaki şişko kedi nerede, Dombili nerede?' diye düzenli olarak soruyorlar." ifadesini kullandı.

        Kedinin bakım ve tedavisini yapan Veteriner Hekim Uğur Cem Tahmaz ise yaklaşık 7 yaşındaki kedinin sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu söyledi.

        - "Dışarıdan mama vermemelerini öneriyoruz"

        Tahmaz, kediye yemek artıklarının verilmemesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Dombili'ye yaklaşık 3 yıl önce de bakmıştık. Kan değerlerinde şeker ve kolesterolü biraz yüksekti. Şu anda eskiye oranla değerleri daha iyi fakat bazı değerleri yine sınırda. O yüzden biz esnafımızdan ve bölge halkından Dombili'ye ekstradan dışarıdan mama vermemelerini öneriyoruz. Zaten onun bakımıyla ilgilenen arkadaşlar var, özel mamalar kullanıyorlar. Lütfen ekstradan dışarıdan yemek artıkları, kıyma, salam, sosis gibi böbreklerine zarar verecek şeyler yedirmesinler. Dombili bu şekilde çok daha iyi."

        Kedinin obez olduğu bilgisini paylaşan Tahmaz, "Kediler hiçbir zaman doymaz, doyduklarını hissetmezler. Her zaman avcılığa hazır olduklarını hissederler. O yüzden yemek istiyor diye aldanılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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