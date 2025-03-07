Trabzon'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Trabzon'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Trabzon'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Ayasofya mevkisinde Ö.K'nin kullandığı 55 BM 722 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki S.K, olay yerindeki müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, ağır hasar alan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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