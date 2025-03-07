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        Trabzon'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Trabzon'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 19:57 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:10
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        Trabzon'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Trabzon'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Ayasofya mevkisinde Ö.K'nin kullandığı 55 BM 722 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki S.K, olay yerindeki müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, ağır hasar alan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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