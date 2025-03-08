Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta vücudundaki yanıklar nedeniyle 4 aydır tedavi gören hasta taburcu edildi

        Erzurum'da geçirdiği trafik kazasının ardından vücudundaki yanıklar nedeniyle Of Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan hasta, 4 aylık sürecin ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:11 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta vücudundaki yanıklar nedeniyle 4 aydır tedavi gören hasta taburcu edildi
        ABONE OL

        Erzurum'da geçirdiği trafik kazasının ardından vücudundaki yanıklar nedeniyle Of Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan hasta, 4 aylık sürecin ardından sağlığına kavuştu.

        Erzurum'un İspir ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve vücudunda yanıklar oluşan Emre Durmuş, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Of Devlet Hastanesi Kronik Yara Bakım ve Yanık Birimine getirildi.

        Burada 4 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Durmuş, taburcu edildi.

        Of Devlet Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şaban Uysal, yaptığı açıklamada, hastanın ilk geldiği dönemde vücudunda yüzde 25 oranında yanıkların bulunduğunu, hareket etmekte zorlandığını belirtti.

        Opr. Dr. Uysal, hastanın tedavi sürecinde tüm ekibin özveriyle çalıştığını ifade ederek, "Günlük pansumanları yapılıp, egzersiz ve fizyoterapi seanslarına düzenli bir şekilde devam ettik. Gerekli durumlarda enfeksiyon hastalıkları, ortopedi uzmanlarımızdan destek aldık. Tüm bunların yanında hastamızı şifa ile yürüyerek taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Durmuş ise sağlığına kavuşmasında katkısı olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Buraya geldiğimde yürüyemiyordum. Gerek Şaban hocam, gerekse fizyoterapist hocamın üzerimde çok emeği var. İkisinden de Allah razı olsun. İlk olarak yürüteçle yürümeye başladım. Belli bir zaman sonra koltuk değnekleri ile yürüdüm. Bir zaman sonra da değnekleri bırakarak desteksiz yürümeye başladım. Sedye ile geldim yürüyerek çıkıyorum. Doktorlarımdan Allah razı olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        "Kahramanımız kadınımız"
        "Kahramanımız kadınımız"
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi

        Benzer Haberler

        Obez kedi "Dombili" sokağın maskotu oldu
        Obez kedi "Dombili" sokağın maskotu oldu
        Gördüğü ilanla başladığı mesleğinde bölgenin tek kadın ayakkabı tasarımcısı...
        Gördüğü ilanla başladığı mesleğinde bölgenin tek kadın ayakkabı tasarımcısı...
        Trabzonspor'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        Trabzonspor'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        Trabzon'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Trabzon'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Trabzonspor, Hatayspor maçına hazır
        Trabzonspor, Hatayspor maçına hazır
        Trabzon'da gönüllüler fidan dikti
        Trabzon'da gönüllüler fidan dikti