Of'ta vücudundaki yanıklar nedeniyle 4 aydır tedavi gören hasta taburcu edildi

Erzurum'da geçirdiği trafik kazasının ardından vücudundaki yanıklar nedeniyle Of Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan hasta, 4 aylık sürecin ardından sağlığına kavuştu.

Erzurum'un İspir ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve vücudunda yanıklar oluşan Emre Durmuş, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Of Devlet Hastanesi Kronik Yara Bakım ve Yanık Birimine getirildi.

Burada 4 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Durmuş, taburcu edildi.

Of Devlet Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şaban Uysal, yaptığı açıklamada, hastanın ilk geldiği dönemde vücudunda yüzde 25 oranında yanıkların bulunduğunu, hareket etmekte zorlandığını belirtti.

Opr. Dr. Uysal, hastanın tedavi sürecinde tüm ekibin özveriyle çalıştığını ifade ederek, "Günlük pansumanları yapılıp, egzersiz ve fizyoterapi seanslarına düzenli bir şekilde devam ettik. Gerekli durumlarda enfeksiyon hastalıkları, ortopedi uzmanlarımızdan destek aldık. Tüm bunların yanında hastamızı şifa ile yürüyerek taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş ise sağlığına kavuşmasında katkısı olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimde yürüyemiyordum. Gerek Şaban hocam, gerekse fizyoterapist hocamın üzerimde çok emeği var. İkisinden de Allah razı olsun. İlk olarak yürüteçle yürümeye başladım. Belli bir zaman sonra koltuk değnekleri ile yürüdüm. Bir zaman sonra da değnekleri bırakarak desteksiz yürümeye başladım. Sedye ile geldim yürüyerek çıkıyorum. Doktorlarımdan Allah razı olsun."