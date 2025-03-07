Trabzonspor, Hatayspor maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Çalışmalarını tamamlayan takım, Papara Park'ta yarın 20.30'da oynanacak karşılaşma için kampa girdi.
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