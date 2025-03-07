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        Trabzon'da gönüllüler fidan dikti

        Trabzon'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında gönüllüler fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:08 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:08
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        Trabzon'da gönüllüler fidan dikti
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        Trabzon'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında gönüllüler fidan dikti.

        Trabzon Üniversitesi kampüsünde belirlenen yeşil alanda organize edilen şölende, kamu kurum müdürleri, akademisyenler, gönüllüler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler bir araya geldi.

        Katılımcılar, aronya ve fıstık çamı meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Trabzon Orman Fidanlık Müdürü Savaş Ayvaz ise havanın güneşli, toprağın nemli olmasının fidanlar için önemli olduğunu belirterek, buna uygun tür ve popülasyonda meyve ağaçlarını seçtiklerini kaydetti.

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