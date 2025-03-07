Trabzon'da gönüllüler fidan dikti

Trabzon Orman Fidanlık Müdürü Savaş Ayvaz ise havanın güneşli, toprağın nemli olmasının fidanlar için önemli olduğunu belirterek, buna uygun tür ve popülasyonda meyve ağaçlarını seçtiklerini kaydetti.

Trabzon Üniversitesi kampüsünde belirlenen yeşil alanda organize edilen şölende, kamu kurum müdürleri, akademisyenler, gönüllüler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler bir araya geldi.

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