Ertuğrul Doğan: Adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi zaten göze almıştık

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, futbol sahnesindeki adaletsiz düzene boyun eğmeyeceklerini ve ayrıcalıklara teslim olmayacaklarını söyledi.

Kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

‘ADALETSİZLİK ÖDÜN VERDİKÇE BÜYÜYEN, GÖZ YUMDUKÇA KÖK SALAN BİR ZEHİRDİR’

“Futbolumuz yıllarca adaletsizliğin gölgesinde sınanmış, ayrıcalığın hüküm sürdüğü bir tiyatroya dönüştürülmüş, nice haklı mücadele baskı ve anlamsız cezalarla bastırılmaya çalışılmıştır. Bizler, “Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalet için tehdittir” sözünden hareketle haksızlığa sessiz kalmadan yolumuza devam ettik! Çünkü adaletsizlik ödün verildikçe büyüyen, göz yumuldukça kök salan bir zehirdir. Ona boyun eğmek yalnızca bugünü değil, yarını da karanlığa mahkûm bırakmak anlamına gelir. Şu bir gerçek ki, en büyük dönüşümler en sert şekilde sınanan iradelerden doğmuştur. Haklı bir dava uğruna uğraş verenler zamanın kirli çarklarını adaletin yönüne çevirmeyi başarmışlardır. Çünkü adalet, onu savunmaktan korkmayanların ve dimdik duranların omuzlarında yükselir. Trabzonspor olarak, bu mücadeleyi yalnızca kendimiz için değil, Anadolu’nun tüm mazlum kulüpleri için de sürdürüyoruz! Futbol sahnesindeki adaletsiz düzene boyun eğmeyeceğiz, ayrıcalıklara teslim olmayacağız. Bu mücadele yalnızca bir kulübün değil, hakkı gasp edilen herkesin davasıdır. Unutmayınız ki hakikatin güneşi bulutların arasında kaybolsa da asla batmaz! Adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi zaten göze almıştık. Ne verilen cezalar ne de yıldırma politikaları bizi yolumuzdan döndüremez. Rahmetli Başkanımız Özkan Sümer’in dediği gibi, haksızlığı hiçbir zaman hak olarak görmedik, görmeyeceğiz! Haksızlığa karşı susmayacağız!”