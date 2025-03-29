Trabzon Valisi Yıldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, dargınların barıştığı, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

​Bayramların sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milletimizin köklü tarihinden ve zengin kültüründen aldığı değerlere sahip çıkarak geleceğe layıkıyla taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Toplumsal yapımızı güçlendiren bayramların getirdiği barış, huzur, kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli ve bu anlamlı günleri ruhuna uygun şekilde değerlendirmeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği nimet ve güzelliklerin kadrini bilmeli, bu nimetleri bize lütfedildiği gibi cömertçe fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimize infak etmeliyiz."