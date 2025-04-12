Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da akciğerinde "karayemiş çekirdeği" tespit edilen kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

        Trabzon'da akciğerinde "karayemiş çekirdeği" olduğu tespit edilen Fatma Karabacak, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da akciğerinde "karayemiş çekirdeği" tespit edilen kadın ameliyatla sağlığına kavuştu
        ABONE OL

        Trabzon'da akciğerinde "karayemiş çekirdeği" olduğu tespit edilen Fatma Karabacak, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        Akçaabat ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Karabacak, sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmesi üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'ne başvurdu.

        Yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonucu akciğerinde yabancı cisim olduğu belirlenen Karabacak, Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibince ameliyata alındı.

        Yabancı cisim ile akciğerinin bir bölümü alınan Karabacak, yeniden sağlığına kavuştu.

        Prof. Dr. Tekinbaş, AA muhabirine, ameliyatın ardından söz konusu yabancı cismin "karayemiş çekirdeği" olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Bu çekirdek akciğerin orta tarafını tıkamış, balgam akciğerin içerisinde orta lob dediğimiz o lobun içerisinde birikmiş, o biriken balgam iltihaplanmış ve sürekli iltihap olmuş. O iltihap da akciğerin orta tarafını bitirmiş. Başarılı bir şekilde ameliyat ettik." diye konuştu.

        Yabancı cisim aspirasyonuna dikkati çeken Tekinbaş, her yaş grubunda bu durumun görülebileceğini, başka bir belirti olmasa dahi yemek yerken ani öksürük başlarsa, bu durum uzun sürerse mutlaka doktor kontrolünden geçilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Türk somonu ihracatı yılın ilk çeyreğinde 84,4 milyon doları aştı
        Türk somonu ihracatı yılın ilk çeyreğinde 84,4 milyon doları aştı
        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 46. randevuda
        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 46. randevuda
        Trabzonspor'da Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor
        Trabzonspor'da Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Uzungöl'de nisan karı güzelliği
        Uzungöl'de nisan karı güzelliği
        MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı İskenderoğlu'ndan Trabzonspor'a ziyaret
        MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı İskenderoğlu'ndan Trabzonspor'a ziyaret