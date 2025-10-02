Habertürk
Habertürk
        Trabzonspor ile Kayserispor, 57. kez karşı karşıya gelecek

        Trabzonspor ile Kayserispor, 57. kez karşı karşıya gelecek

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 57. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:15 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:15
        Trabzonspor ile Kayserispor, 57. kez karşı karşıya gelecek
        Bugüne dek iki takım arasında oynanan 56 maçın 33'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

        Trabzonspor, 103 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 68'ini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.

        -Trabzon'daki maçlar

        Trabzonspor, sahasında da rakibi karşısında genel olarak bariz üstünlük sağladı.

        Bordo-mavililer, kendi evinde oynadığı 28 karşılaşmanın 19'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç beraberlikle sona ererken 3 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

        - Son 3 sezondur sahasında zorlanıyor

        Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında da üstün olmasına karşın son 3 sezondur galip gelemiyor.

        En son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda evinde 3-2 galip gelen bordo-mavililer, 2022-2023'te 4-3, 2023-2024'te de 1-0 mağlup oldu, geçen sezon oynanan müsabaka ise 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor, son 3 sezonda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 3 puan çıkaramadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

