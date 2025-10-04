Habertürk
        Kıbrıs gazisi, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzon'un Araklı ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Şahintaş'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 17:22 Güncelleme: 04.10.2025 - 17:44
        Kıbrıs gazisi, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şahintaş için Ayvadere Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Kaymakam Mehmet Ali Uzun, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Şahintaş'ın cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

        Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Şahintaş'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

