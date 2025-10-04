Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Gazze İçin Ayaktayız" sloganıyla yürüyüş düzenlendi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarınca "Gazze İçin Ayaktayız" sloganıyla yürüyüş organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 16:11 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:17
        Trabzon'da "Gazze İçin Ayaktayız" sloganıyla yürüyüş düzenlendi
        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarınca "Gazze İçin Ayaktayız" sloganıyla yürüyüş organize edildi.

        Kahramanmaraş Caddesinde toplanan 26 meslek odası ile sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Denizde Sumud karada umut", "Gazze'ye selam direnişe devam" sloganları eşliğinde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

        Yürüyüşün ardından grup adına konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Trabzon Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ebru Çolak, sadece bir şehrin değil, insanlık vicdanının temsilcileri olarak toplandıklarını söyledi.

        Çolak, Gazze'de aylardır devam eden ve her geçen gün daha da derinleşen insanlık dramına dikkati çekmek için bir araya gelindiğini belirterek "Gazze'de yaşanan insani kriz, modern tarihin en ağır felaketlerinden biri haline gelmiştir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere on binlerce masum insan, en temel yaşam haklarından mahrum bırakılmaktadır." dedi.

        Gazze'de açlığın had safhada olduğuna, temiz içme suyuna erişilemediğine, sağlık sisteminin çöktüğüne ve ilaçların bittiğine işaret eden Çolak, ambulanslara dahi saldırıldığını, bu durumun insanlık tarihinin vicdanında silinmez bir leke olarak kalacağını kaydetti.

        Çolak, tablonun yalnızca bir insanlık trajedisi değil, aynı zamanda uluslararası hukukun, Cenevre Sözleşmelerinin ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin açık bir ihlali olduğunu dile getirdi.

        Trabzon'daki meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerini de sıralayan Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sivillere yönelik tüm saldırıların anında ve koşulsuz olarak durdurulmasını talep ediyoruz. Savaş hukuku kuralları gereği, siviller hiçbir şekilde hedef alınamaz. Gazze'ye gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt başta olmak üzere tüm insani yardımların engelsiz ve kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır. İnsani yardım koridorları güvence altına alınmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlar sorumluluklarını yerine getirmelidir. "

        Çolak, Gazze'de yaşananların sadece o topraklarda yaşayan insanların değil, tüm insanlığın, her vicdan sahibinin sorunu olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

