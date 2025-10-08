Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta okul öncesi eğitimde farkındalık günü etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 17:22 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:22
        Of'ta okul öncesi eğitimde farkındalık günü etkinliği düzenlendi
        Trabzon'un Of ilçesindeki Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda Okul öncesi eğitimde farkındalık günü etkinliği yapıldı.

        Okul bahçesinde yapılan etkinliğe katılan öğrenciler taş boyama, ebru ve çeşitli sanat çalışmaları yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yavrularımızın mutlu ve heyecanlı olması bizleri daha da mutlu ediyor. Her şey onların geleceği ve mutluluğu için zaten. Hepsine başarılı ve mutlu gelecekler diliyorum. Rabbim onları her türlü kötülüklerden korusun." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Canan Çolak Seymen, Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu Müdürü Zülal Kerim ile öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

