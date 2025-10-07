Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un efsane futbolcuları, Emir Yuşa için sahaya çıktı

        Trabzon'da 4 yıl önce yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın anısına düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 21:29 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un efsane futbolcuları, Emir Yuşa için sahaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da 4 yıl önce yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın anısına düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası başladı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor Kulübünün paydaşlığında, 4 yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın anısına düzenlenen futbol turnuvasının açılışına, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, Trabzonspor'un efsane oyuncuları ve çok sayıda futbolsever katıldı.

        Ortahisar ilçesindeki Faroz Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kanca, Trabzonspor'un efsanelerini yeniden izleme fırsatı bulduklarını belirterek, "Burada kıymetli bir kardeşimizin hikayesi de var. Yorgun mermi diyoruz ama babası 'katil mermi' diyor haklı olarak. Sonuçta o mermiyle bir evladımızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Bu vesileyle silah olaylarından uzak durmamız gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Turnuvamızın hayırlara vesile olması temennisiyle tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Turnuvanın açılış maçı, beyaz takım ile çizgili takım arasında oynandı. Karşılaşma, çizgili takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

        Günün ikinci maçında ise bordo takım, turuncu takımı 7-2 mağlup etti.

        Yarın oynanacak final karşılaşması öncesinde, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzonsporlu eski futbolcular Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Şenol Ustaömer, Bekir Barçın, Hasan Şengün, Hami Mandıralı, Abdullah Ercan ve İbrahim Yattara'nın da forma giyeceği şöhretler karması da sahaya çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        ABD basınından Venezuela iddiası
        ABD basınından Venezuela iddiası
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, kontrollü olarak imha edi...
        Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, kontrollü olarak imha edi...
        Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edil...
        Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edil...
        Trabzon, Giresun ve Ordu'da öğrencilerden Filistin için farkındalık etkinli...
        Trabzon, Giresun ve Ordu'da öğrencilerden Filistin için farkındalık etkinli...
        Trabzon'da Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Koordinas...
        Trabzon'da Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Koordinas...
        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor
        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor