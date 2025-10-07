Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi

Öte yandan insansız deniz aracının imhası sırasında meydana gelen patlama sesi ise Ortahisar ilçesinde birçok noktadan duyuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.