        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi

        Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracının kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 17:35 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:35
        Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi
        Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracının kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan insansız deniz aracının imhası sırasında meydana gelen patlama sesi ise Ortahisar ilçesinde birçok noktadan duyuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

