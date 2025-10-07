Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'un 9 aylık fındık ihracatı 473 milyon doları aştı

        Trabzon'dan ocak-eylül döneminde 53 bin 455 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 473 milyon 116 bin dolar gelir sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'un 9 aylık fındık ihracatı 473 milyon doları aştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'dan ocak-eylül döneminde 53 bin 455 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 473 milyon 116 bin dolar gelir sağlandı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den yurt dışına yılın 9 ayında 188 bin ton fındık satıldığını ifade etti.

        İhracattan 1 milyar 610 milyon 926 bin dolar gelir elde edildiğini belirten Cirav, söz konusu dönemde Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve İspanya başta olmak üzere 120 ülkeye dış satım yapıldığını bildirdi.

        Cirav, Trabzon'dan ise yılın 9 ayında 53 bin 455 ton karşılığı 473 milyon 116 bin dolarlık fındık ihraç edildiğini belirtti.

        Fındık ihracatında Trabzon'un birinci sırada yer aldığını belirten Cirav, Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 30'luk kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Cirav, fındık ihraç sezonunun ilk ayında ise Trabzon'dan 1677 ton karşılığı 17 milyon 568 bin dolarlık dış satım yapıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu

        Benzer Haberler

        Onuachu ve Augusto attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlıyor
        Onuachu ve Augusto attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlıyor
        Profesörden popülasyonu 5 kat artan ayılar için 'kontrollü avlanma' önerisi
        Profesörden popülasyonu 5 kat artan ayılar için 'kontrollü avlanma' önerisi
        Trabzon'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        Trabzon'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        Eşini öldürüp kaçmıştı; ormanda parçalanmış cesedi bulundu
        Eşini öldürüp kaçmıştı; ormanda parçalanmış cesedi bulundu
        1461 Trabzon FK, teknik direktör Olcay Şahan ile sözleşme imzaladı
        1461 Trabzon FK, teknik direktör Olcay Şahan ile sözleşme imzaladı
        YÖK Başkanı Özvar KTÜ'de öğrencilerle buluşmasında konuştu:
        YÖK Başkanı Özvar KTÜ'de öğrencilerle buluşmasında konuştu: