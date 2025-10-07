Trabzon, Giresun ve Ordu'da öğrencilerden Filistin için farkındalık etkinliği

Trabzon, Giresun ve Ordu'da öğrenciler, "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği düzenledi.

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, öğrencilerin temel hak ve hürriyetlere duyarlılıklarının gelişmesi açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkili olarak değer, erdem ve eylem çerçevesinde çocukların sorumluluk bilincinin oluşması için etkinlikler yapıldığını belirten Uygun, öğretmenlerin Filistin'de yaşananları da öğrencilere etkinliklerle anlattığını kaydetti.

Uygun, okullarda iki yıldır bu tür etkinliklerin yapıldığını ifade ederek, "Bugün sayın Bakanımızın direktifleriyle bunun Türkiye genelinde aynı anda bir farkındalığa dönüştürülmüş olması çok anlamlı ve kıymetli." dedi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Nihal Dahmaz ise Filistin'de yaşanan insanlık dramının tüm dünyanın vicdanını derinden yaraladığını dile getirdi.

Etkinlik kapsamında Filistin temalı şiirleri okuyan öğrenciler, "Özgür Filistin" koreografisi oluşturdu. Şalpazarı ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda da etkinlik düzenlendi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, okulun önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen'in de katıldığı etkinlik, öğrencilerin yaptıkları kağıt uçakları uçurmalarının ardından sonra erdi. - Giresun Giresun'da da il genelindeki okullarda eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirildi. Gedikkaya Ortaokulu'nun bahçesinde bir araya gelen öğrenciler "Gazze", Abacıbükü İlkokulu öğrencileri ise "Free Gaza" koreografisi oluşturdu. Hazırladıkları pankart ve resimlerle Gazze'de çocukların yaşadığı insanlık dramına dikkati çeken öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. - Ordu Ordu'da ilkokul öğrencileri, kağıttan gemileri Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e bıraktı.