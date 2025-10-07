Habertürk
        Trabzon, Giresun ve Ordu'da öğrencilerden Filistin için farkındalık etkinliği

        Trabzon, Giresun ve Ordu'da öğrenciler, "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği düzenledi.

        Giriş: 07.10.2025 - 16:24 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:24
        Trabzon, Giresun ve Ordu'da öğrencilerden Filistin için farkındalık etkinliği
        Trabzon, Giresun ve Ordu'da öğrenciler, "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği düzenledi.

        Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, öğrencilerin temel hak ve hürriyetlere duyarlılıklarının gelişmesi açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkili olarak değer, erdem ve eylem çerçevesinde çocukların sorumluluk bilincinin oluşması için etkinlikler yapıldığını belirten Uygun, öğretmenlerin Filistin'de yaşananları da öğrencilere etkinliklerle anlattığını kaydetti.

        Uygun, okullarda iki yıldır bu tür etkinliklerin yapıldığını ifade ederek, "Bugün sayın Bakanımızın direktifleriyle bunun Türkiye genelinde aynı anda bir farkındalığa dönüştürülmüş olması çok anlamlı ve kıymetli." dedi.

        Öğrenciler adına açıklama yapan Nihal Dahmaz ise Filistin'de yaşanan insanlık dramının tüm dünyanın vicdanını derinden yaraladığını dile getirdi.

        Etkinlik kapsamında Filistin temalı şiirleri okuyan öğrenciler, "Özgür Filistin" koreografisi oluşturdu.

        Şalpazarı ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda da etkinlik düzenlendi.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, okulun önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen'in de katıldığı etkinlik, öğrencilerin yaptıkları kağıt uçakları uçurmalarının ardından sonra erdi.

        - Giresun

        Giresun'da da il genelindeki okullarda eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirildi.

        Gedikkaya Ortaokulu'nun bahçesinde bir araya gelen öğrenciler "Gazze", Abacıbükü İlkokulu öğrencileri ise "Free Gaza" koreografisi oluşturdu.

        Hazırladıkları pankart ve resimlerle Gazze'de çocukların yaşadığı insanlık dramına dikkati çeken öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

        - Ordu

        Ordu'da ilkokul öğrencileri, kağıttan gemileri Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e bıraktı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Altınfındık İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde sahile kadar yürüdü.

        Gazze halkı lehine slogan atan öğrenciler, hazırladıkları kağıttan gemileri Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla denize bıraktı.

        Okul bahçesinde öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden etkinlik, dualarla tamamlandı.

        Altınfındık İlkokulu Müdürü Cengiz Güngör, Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

