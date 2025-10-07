Onuachu ve Augusto attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlıyor

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de son yılların en iyi dönemlerinden birini yaşayan Trabzonspor'da Paul Onuachu ve Felipe Augusto ilk 8 haftaya damga vurdu.

Ligin ilk 8 haftasında 13 gol kaydeden bordo-mavili takımda Paul Onuachu 6, Felipe Augusto 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Onuachu ve Augusto, böylece Trabzonspor'da gollerin yüzde 70'lik bölümünü kaydederek takımın gol yükünü çeken isimler oldu.

- 14 puanlık katkı

Ligde 17 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 14 puan kazandı.

Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken, puanların büyük bölümünü elde etti.

- Onuachu, ligde zirvede

Paul Onuachu, ilk 8 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan oyuncu oldu.

Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek 1 sezon aradan sonra yeniden bordo-mavili takıma dönen Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti.