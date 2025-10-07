Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Onuachu ve Augusto attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de son yılların en iyi dönemlerinden birini yaşayan Trabzonspor'da Paul Onuachu ve Felipe Augusto ilk 8 haftaya damga vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:11 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Onuachu ve Augusto attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de son yılların en iyi dönemlerinden birini yaşayan Trabzonspor'da Paul Onuachu ve Felipe Augusto ilk 8 haftaya damga vurdu.

        Ligin ilk 8 haftasında 13 gol kaydeden bordo-mavili takımda Paul Onuachu 6, Felipe Augusto 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Onuachu ve Augusto, böylece Trabzonspor'da gollerin yüzde 70'lik bölümünü kaydederek takımın gol yükünü çeken isimler oldu.

        - 14 puanlık katkı

        Ligde 17 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 14 puan kazandı.

        Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken, puanların büyük bölümünü elde etti.

        - Onuachu, ligde zirvede

        Paul Onuachu, ilk 8 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan oyuncu oldu.

        Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek 1 sezon aradan sonra yeniden bordo-mavili takıma dönen Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti.

        Onuachu, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.

        Nijeryalı santrfor, 7. hafta Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, son oynanan 4-0'lık Zecorner Kayserispor maçında da 1 gol kaydetti.

        - Augusto'nun golleri

        Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto ise ligin 2. haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim oldu.

        Augusto, ligin son 2 haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor maçında da rakip fileleri birer kez havalandırdı.

        Onuachu ligin son 3 haftasında, Augusto da son 2 haftasında art arda rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Profesörden popülasyonu 5 kat artan ayılar için 'kontrollü avlanma' önerisi
        Profesörden popülasyonu 5 kat artan ayılar için 'kontrollü avlanma' önerisi
        Trabzon'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        Trabzon'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        Eşini öldürüp kaçmıştı; ormanda parçalanmış cesedi bulundu
        Eşini öldürüp kaçmıştı; ormanda parçalanmış cesedi bulundu
        1461 Trabzon FK, teknik direktör Olcay Şahan ile sözleşme imzaladı
        1461 Trabzon FK, teknik direktör Olcay Şahan ile sözleşme imzaladı
        YÖK Başkanı Özvar KTÜ'de öğrencilerle buluşmasında konuştu:
        YÖK Başkanı Özvar KTÜ'de öğrencilerle buluşmasında konuştu:
        Trabzon ve Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor
        Trabzon ve Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor