        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi kurslarında 1811 kişi eğitim görüyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kurslarda 1811 kişi eğitim görüyor.

        Giriş: 07.12.2025 - 13:11 Güncelleme: 07.12.2025 - 13:11
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi kurslarında 1811 kişi eğitim görüyor
        Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kurslarda 1811 kişi eğitim görüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğünce yürütülen ücretsiz kurslarda müzikten tiyatroya, resimden el sanatlarına kadar birçok alanda eğitim veriliyor.

        Trabzon Sanat Akademisi'nde gitar, piyano, keman, kemençe ve bağlama branşlarında 400 kursiyere eğitim verilirken, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ise hızlı okuma teknikleri, yetişkin ve çocuk resim, drama ve tezhip kursları ise 558 kursiyerin katılımıyla sürüyor.

        Ayasofya El Sanatları Merkezi'nde tığ örücülüğü, gümüş kazaziye, kaytan dokuma, geleneksel el nakışları, ipek halı dokuma, resim, kadın giyim, hasır örücülüğü, ahşap boyama, takı tasarım, Trabzon fanilası, filografi, rölyef, çinicilik ve şiş örücülüğü branşlarında da 723 kursiyer eğitim görüyor.

        Botanik Park yerleşkesinde ise ahşap boyama, takı tasarım, ev tekstili ürünleri hazırlama, kadın giyim ve ipek kozadan aksesuar yapımı kurslarında 130 kursiyer eğitim alıyor.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Şehrimizin kültürel ve sanatsal hayatını güçlendirmek, gençlerimize ve hemşehrilerimize yeni beceriler kazandırmak için kurslarımızı ücretsiz olarak sürdürüyoruz. 2025-2026 döneminde 1811 kursiyerimize dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yaştan vatandaşımızın sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

