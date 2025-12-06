Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da halk buluşmasına katıldı

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Yomra ilçesinde halk buluşması programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 17:29 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:35
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da halk buluşmasına katıldı
        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Yomra ilçesinde halk buluşması programına katıldı.

        İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Ağıralioğlu, iktidara talip olduklarını söyledi.

        Partilerinin hiçbir planın, programın ya da ittifakın aparatı olmadığını belirten Ağıralioğlu, "Anahtar Parti Türk milletinin 'A' planıdır. A takımı olan kadrosunu, A Milli Takım gibi memleketin 'A' planı olacak şekilde, Türk milletine müstakil bir yol açacak şekilde tek başına temsil iradesi ve kastındadır.” diye konuştu.

        Partililer, programın ardından Ağıralioğlu'na Yomraspor forması ve isminin yer aldığı Vakfıkebir ekmeği hediye etti.

        Ağıralioğlu, ilçedeki temaslarını esnaf ziyareti ile sürdürdü.

