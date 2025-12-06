Habertürk
        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        06.12.2025 - 15:17
        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda karşılaşma öncesi son taktik çalışma gerçekleştirildi.

        Bu arada, bordo-mavili takımın Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli için antrenman öncesi pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldı.

