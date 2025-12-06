Trabzonspor ile Göztepe 31. randevuda
SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 30 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.
- Trabzonspor İzmir'de zorlanıyor
Trabzonspor, İzmir deplasmanında galip gelmekte zorlandı.
Bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.
- Geçen sezon iki maçta da Göztepe'yi yenemedi
Trabzonspor, geçen sezon Göztepe karşısında galip gelemedi.
Bordo-mavililer, İzmir'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 mağlup olurken sahasında ise 1-1 berabere kaldı.
