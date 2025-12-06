Habertürk
        Trabzonspor ile Göztepe 31. randevuda

        Trabzonspor ile Göztepe 31. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.

        Giriş: 06.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:04
        Trabzonspor ile Göztepe 31. randevuda
        Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 30 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

        - Trabzonspor İzmir'de zorlanıyor

        Trabzonspor, İzmir deplasmanında galip gelmekte zorlandı.

        Bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

        Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.

        - Geçen sezon iki maçta da Göztepe'yi yenemedi

        Trabzonspor, geçen sezon Göztepe karşısında galip gelemedi.

        Bordo-mavililer, İzmir'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 mağlup olurken sahasında ise 1-1 berabere kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

