Trabzonspor ile Göztepe 31. randevuda

- Geçen sezon iki maçta da Göztepe'yi yenemedi

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.