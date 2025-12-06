Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 06.12.2025 - 10:07
        Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

        Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

        Son 2 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 3 maça taşımanın mücadelesini verecek.

        Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ile sakatlığı devam eden Savic, forma giyemeyecek.

        Takımla birlikte çalışmalara başlayan Folcarelli ve Augusto'nun ise bugünkü antrenmanın ardından kamp kadrosuna alınmaları bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

