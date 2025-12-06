Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Folcarelli ve Augusto'nun ise bugünkü antrenmanın ardından kamp kadrosuna alınmaları bekleniyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ile sakatlığı devam eden Savic, forma giyemeyecek.

Son 2 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 3 maça taşımanın mücadelesini verecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.