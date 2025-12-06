Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Göztepe maçı için İzmir'e gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e hareket etti.

        Giriş: 06.12.2025 - 16:22 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:22
        Trabzonspor, Göztepe maçı için İzmir'e gitti
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e hareket etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İzmir'e gitti.

        Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya ile sakatlığı devam eden Savic, kadroda yer almadı.

        Sakatlıkları düzelerek dün takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Folcarelli ve Augusto ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.

        Karadeniz ekibinin 21 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        ⁠Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, ⁠Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, ⁠Felipe Augusto, ⁠Cihan Çanak, ⁠Kazeem Olaigbe, ⁠Paul Onuachu, ⁠Danylo Sikan.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

