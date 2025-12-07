Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TİSKİ'nin üç mahalledeki kanalizasyon çalışmaları sürüyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce Yıldızlı, Akçaköy ve Derecik mahallelerinde kanalizasyon çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 14:46 Güncelleme: 07.12.2025 - 14:49
        TİSKİ'nin üç mahalledeki kanalizasyon çalışmaları sürüyor
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce Yıldızlı, Akçaköy ve Derecik mahallelerinde kanalizasyon çalışması sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre ve halk sağlığını tehdit eden kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak amacıyla üç mahallede kapsamlı çalışma başlattı.

        İmalatına başlanan 1200 metrelik yeni kanalizasyon hattı sayesinde bölgedeki tüm atık su, mevcut kolektör sistemine bağlanarak Söğütlü Derin Deniz Deşarj Tesisine aktarılacak.

        Çalışmanın tamamlanmasıyla üç mahallede kanalizasyon sorunu çözülerek bölgedeki çevresel riskler azaltılacak, daha modern ve sürdürülebilir atık su altyapısı oluşturulacak.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu görüşlerine yer verildi:

        "Şehrimizin hiçbir noktasında çevreye zarar veren, dere yataklarına doğrudan atık su bırakılmasına neden olan uygulamalara izin vermiyoruz. TİSKİ olarak başlattığımız çalışma ile tüm kanalizasyon akışını kontrol altına alıyoruz."

        Genç, projenin yalnızca kısa vadeli bir çözüm olmadığını, gelecekte yapılacak yatırımların da altyapısını oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Planladığımız İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi devreye girdiğinde, bu hatlar doğrudan arıtma tesisine bağlanacak. Böylece Trabzon'un atık su yönetimini en üst çevre standartlarına taşımış olacağız. Hem çevremizi hem vatandaşımızın sağlığını koruyan bir adım atıyoruz."

