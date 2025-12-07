Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da gazetecilerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 17:13 Güncelleme: 07.12.2025 - 17:13
        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da basın mensuplarıyla buluştu.

        Ağıralioğlu, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, seçimlerde partisinin baraj problemi yaşamayacağını söyledi.

        Şehirdeki temasları sırasında Trabzonluların desteği ile karşılaştığını belirten Ağıralioğlu, partisinin kuruluşunda ve daha sonra çok yerde cumhurbaşkanı adayı olacağını söylediğini dile getirdi.

        Partisini, Türkiye'nin birinci partisi yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Ağıralioğlu, siyasetteki hedeflerini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

