Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da gazetecilerle bir araya geldi

Partisini, Türkiye'nin birinci partisi yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Ağıralioğlu, siyasetteki hedeflerini anlattı.

Şehirdeki temasları sırasında Trabzonluların desteği ile karşılaştığını belirten Ağıralioğlu, partisinin kuruluşunda ve daha sonra çok yerde cumhurbaşkanı adayı olacağını söylediğini dile getirdi.

Ağıralioğlu, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, seçimlerde partisinin baraj problemi yaşamayacağını söyledi.

