        Trabzon'da Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Trabzon'da Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        07.10.2025 - 15:49
        Trabzon'da Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

        İl genelinde trafik kazalarının azaltılması, can ve mal kayıplarının önlenmesi ile sürücü ve yaya bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin de görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.

        Trafik güvenliğinin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir mesele olduğunu vurgulayan Yıldırım, kurumlar arası koordinasyonun ve farkındalık çalışmalarının önemine dikkati çekti.

        Toplantıda Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri yer aldı.

