        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 21:50 Güncelleme: 06.10.2025 - 21:50
        Trabzon'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğunu görenler jandarmaya ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ceset, incelemelerin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

