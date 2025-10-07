Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 20:15 Güncelleme: 07.10.2025 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, sloganlar atarak Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası'nın önüne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Muhammed Furkan Çelik, bugünün tarihe kanla yazıldığı bir dönüm noktasının yıl dönümü olduğunu söyledi.

        Çelik, bugünün Gazze'nin kuşatılmış sokaklarında, yıkıntılar arasında yükselen bir haykırışın adı olduğuna işaret ederek, "Aksa tufanı mazlumların sabrının, ümmetin onurunu ve insanlığın vicdanının yeniden dirilişidir." dedi.

        İsrail'in düzenlediği saldırıların üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Çelik, "Gazze hala ateşin, yıkımın ve açlığın ortasında ama aynı zamanda onurun, direnişin ve inanın sarsılmaz kalesi olmaya devam ediyor." diye konuştu.

        Çelik, gazilerin yaralarının imanla süslenmiş birer nişan olduğuna işaret ederek, "Onların kararlılığı, insanlığın sönmeye yüz tutmuş vicdanını uyandıran bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in saldırılarını eleştiren Çelik, "Bugün burada söz veriyoruz. Biz Özgür Aksa Trabzon Platformu olarak Filistinli kardeşlerimizin sesi olacağız. Şehitlerin adını yaşatacak, gazilerin cesaretini yücelteceğiz." dedi.

        Alanda Filistin'deki saldırılarda ölen çocukların fotoğrafları da yer alırken, okunan duanın ardından grup dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade

        Benzer Haberler

        Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, kontrollü olarak imha edi...
        Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, kontrollü olarak imha edi...
        Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edil...
        Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edil...
        Trabzon, Giresun ve Ordu'da öğrencilerden Filistin için farkındalık etkinli...
        Trabzon, Giresun ve Ordu'da öğrencilerden Filistin için farkındalık etkinli...
        Trabzon'da Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Koordinas...
        Trabzon'da Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Koordinas...
        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor
        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor
        Trabzon'un 9 aylık fındık ihracatı 473 milyon doları aştı
        Trabzon'un 9 aylık fındık ihracatı 473 milyon doları aştı