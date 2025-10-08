Trabzon'da balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını süsleyen istavrit, 100 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında hamsi ve mezgit 200-250 liradan, tirsi 200, somon 250, levrek 500, çupra 450, palamut ise 100 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Kadir Pınar, AA muhabirine, hamsinin son günlerde fiyatının yüksek olması nedeniyle insanların istavrite yöneldiklerini söyledi.

Hamsinin kilogram fiyatının 100 liranın altına düşmesini beklemediğini ifade eden Pınar, "Hamsinin yoğunluğunu kasım ortasından aralık ayının başına doğru bekliyorum." dedi.

Pınar, bu sezon istenilen miktarda avlanamayan palamudun az da olsa tezgahlarda yerini almaya başladığını sözlerine ekledi.

Balıkçı Emin Avcı da balık fiyatlarının günlük değiştiğini dile getirerek, "Dün hamsi uygundu 100-150 liraydı. Bugün hamsinin kasası 3 bin lira. Şu anda hamsinin kilosu 250 lira. Balık bol geldiği zaman ucuz oluyor az geldiği zaman pahalı oluyor. Balık mevsimi olduğu için satışlarımız genelde iyi." diye konuştu.