Türk somonu ihracatı yılın 9 ayında 369 milyon dolara yaklaştı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin 9 aylık somon ihracatı 368 milyon 929 bin 884 dolar oldu.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocak-eylül döneminde 30 ülkede alıcı buldu.

Bu kapsamda Türkiye'den yılın 9 ayında 55 bin 738 ton somon ihraç edilerek karşılığında 368 milyon 929 bin 884 dolar kazanç sağlandı.

Ülkeden geçen yıl ocak-eylül döneminde yapılan ihracatın değeri 320 milyon 997 bin 47 dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Ocak-eylül 2025 döneminde Rusya Federasyonu, Vietnam ve Belarus en fazla dış satım yapılan üç ülke oldu.

Türkiye'den bu dönemde Rusya Federasyonu'na 256 milyon 106 bin 465 dolarlık, Vietnam'a 30 milyon 525 bin 889 dolarlık, Belarus'a da 27 milyon 820 bin 882 dolarlık somon ihraç edildi.

- "Hem üretim koşulları hem de ihracat bağlantıları açısından verimli bir yıl yaşıyoruz"