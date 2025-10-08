Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Karadeniz'in mavi teknoloji ekosistemi Trabzon'da görüşülecek

        Trabzon'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) "Black Sea-BlueTech Demo Days" toplantısı yapılacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'in mavi teknoloji ekosistemi Trabzon'da görüşülecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) "Black Sea-BlueTech Demo Days" toplantısı yapılacağı belirtildi.

        DOKA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen ve DOKA tarafından uygulanan Blue Gates Projesi faaliyetlerinden Black Sea-BlueTech Demo Days toplantısının, 9 Ekim Perşembe 09.30'da kentteki bir otelde yapılacağı aktarıldı.

        Toplantıda, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'dan proje ortakları ile Norveç'in balıkçılık teknolojilerinde söz sahibi firma yetkilileri, sektör temsilcileri, yatırımcılar ve girişimcilerin bir araya geleceği belirtildi.

        Karadeniz'de mavi ekonominin teknoloji odaklı dönüşümünün hızlandırılmasının amaçlandığı toplantıda, teknoloji tabanlı akıllı izleme, entegre su ürünleri üretimi ve ileri işleme teknolojileri, su ürünleri yetiştiriciliğinde RAS sistemleri, akıllı izleme teknolojileri gibi alanlarda ölçeklenebilir çözümlerin ele alınacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!

        Benzer Haberler

        Türk somonu ihracatı yılın 9 ayında 369 milyon dolara yaklaştı
        Türk somonu ihracatı yılın 9 ayında 369 milyon dolara yaklaştı
        Trabzonspor'da Savic'in istikrarlı sezonu
        Trabzonspor'da Savic'in istikrarlı sezonu
        Trabzon'da kahverengi kokarca evleri istila etti
        Trabzon'da kahverengi kokarca evleri istila etti
        Trabzonspor'un efsane futbolcuları, Emir Yuşa için sahaya çıktı
        Trabzonspor'un efsane futbolcuları, Emir Yuşa için sahaya çıktı
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, kontrollü olarak imha edi...
        Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, kontrollü olarak imha edi...