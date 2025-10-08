Karadeniz'in mavi teknoloji ekosistemi Trabzon'da görüşülecek

Trabzon'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) "Black Sea-BlueTech Demo Days" toplantısı yapılacağı belirtildi.

DOKA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen ve DOKA tarafından uygulanan Blue Gates Projesi faaliyetlerinden Black Sea-BlueTech Demo Days toplantısının, 9 Ekim Perşembe 09.30'da kentteki bir otelde yapılacağı aktarıldı.

Toplantıda, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'dan proje ortakları ile Norveç'in balıkçılık teknolojilerinde söz sahibi firma yetkilileri, sektör temsilcileri, yatırımcılar ve girişimcilerin bir araya geleceği belirtildi.

Karadeniz'de mavi ekonominin teknoloji odaklı dönüşümünün hızlandırılmasının amaçlandığı toplantıda, teknoloji tabanlı akıllı izleme, entegre su ürünleri üretimi ve ileri işleme teknolojileri, su ürünleri yetiştiriciliğinde RAS sistemleri, akıllı izleme teknolojileri gibi alanlarda ölçeklenebilir çözümlerin ele alınacağı kaydedildi.