Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu devam ediyor

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 75 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 14:14 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 75 liradan satışa sunuluyor.

        Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 75, istavritin 100, palamut ve mezgitin 150, somonun 250, levrek ve çipura ise 450 liradan satılıyor.

        Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, hamsinin son haftalarda en çok satılan balık olduğunu söyledi.

        Bu sezon hamsi bolluğu yaşandığını ifade eden Örseloğlu, "Hamsinin yanında diğer balık çeşitleri olduğu zaman onlar da tezgahları süslüyor. Karadeniz'de hamsi çıktığı zaman bütün balıklar susar, sadece hamsi konuşur. Hamsi de şu an bolluk olduğu için gün gün fiyatlar değişiyor." diye konuştu.

        Örseloğlu, hamsinin kilogram fiyatının bu sezon 50 ila 100 lira arasında değiştiğini dile getirerek, "Deniz borsa gibidir. Balık olmadığı zaman fiyatlar yukarı çıkar, balık bol olduğu zaman aşağı iner. Şu an bol olduğu için fiyatlar böyle gidiyor." dedi.

        Geçmiş yıllarda hamsi avının bu ay içerisinde başladığını hatırlatan Örseloğlu, "Bu sene palamut az olduğu için eylülde hamsi çıkmaya başladı. Yaklaşık 2 aydır hamsi bolluk ve bereket içerisinde gidiyor. Bu sene hamsiyle başladık, hamsiyle devam ediyoruz. İnşallah vatandaş ve bizim için bolluk, bereket içerisinde geçen bir sezon temenni ediyoruz."

        Öte yandan, yoğunluk yaşanan balıkçı pazarındaki birçok tezgahta hamsinin 3 kilogramı 200 liraya satılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da yükseliş sürüyor
        Trabzonspor'da yükseliş sürüyor
        Trabzon'da bir kişi 2,5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti
        Trabzon'da bir kişi 2,5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti
        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 10. İstişare Toplantısı sona erdi
        Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 10. İstişare Toplantısı sona erdi
        Trabzon'da çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da çıkan yangın söndürüldü
        TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Karadeniz Bölgesi...
        TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Karadeniz Bölgesi...
        Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti
        Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti