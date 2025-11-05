Trabzonlu usta 60 yıldır el emeğiyle deri ayakkabı imal ediyor

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 72 yaşındaki ayakkabı ustası Mustafa Sandıkçı, 60 yıldır el yapımı deri ayakkabı imal ediyor.

Tavsiye üzerine çırak olarak başladığı mesleğinde 60 yılı geride bırakan üç çocuk babası Sandıkçı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dükkanda sipariş üzerine erkek ayakkabısı üretiyor.

Mustafa Sandıkçı, AA muhabirine, işini severek yaptığını ve müşterileriyle güzel ilişkileri olduğunu söyledi.

Meslek öğrenmek için 1965'te başladığı işinde yıllar içerisinde ilerlediğini belirten Sandıkçı, ilk dükkanını Uzun Sokak'ta açtığını, şu andaki iş yerinde ise 26 yıldır kiracı olduğunu ifade etti.

Esnaf olmanın fikir, şükür ve kanaatkarlık gibi özellikleri olduğunu dile getiren Sandıkçı, gelinen süreçte mesleği devam ettirecek çırak veya kalfa bulamadığını anlattı.

- Günde 4 çift ayakkabı üretiyor

Sipariş üzerine çalıştığını belirten Sandıkçı, 12 çiftten oluşan bir takım ayakkabıyı üç günde hazır hale getirdiğini söyledi.