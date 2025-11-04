Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Yeşilçam" etkinliğinde buluştu

        Trabzon Üniversitesi öğrencilerince "Yeşilçam" etkinliği organize edildi.

        Giriş: 04.11.2025 - 16:02 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:02
        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Yeşilçam" etkinliğinde buluştu
        Trabzon Üniversitesi öğrencilerince "Yeşilçam" etkinliği organize edildi.

        Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Turizm Kulübünce Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde, Yeşilçam filmlerinin genç kuşaklara tanıtılması amacıyla program düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında 1970'li yıllara ait otomobil ve minibüs ile daktilo, kıyafet, oyun gereçleri, vazo ve fincan takımları, tablolar sergilendi.

        Öğrenciler, daha sonra Emel Sayın ve Tarık Akan'ın başrollerini paylaştığı "Mavi Boncuk" adlı sinema filmini izledi.

        Dr. Öğr. Üyesi Gülay Çakmak, kulüp olarak her ay öğrencilere yönelik farklı programlar düzenlediklerini söyledi.

        Çakmak, öğrencilere Yeşilçam'ı tanıttıklarını anlatarak, "Buradaki eser ve ürünleri yalnızca sanatsal mirasımız değil aynı zamanda somut birer yaşanmışlık belgeseli olarak da öğrencilerimizle buluşturduk." dedi.

        Kulüp Başkanı Duygu Nur Çelenk ise kampüste bir günlüğüne de olsa Yeşilçam havası estirmek için farklı bir konseptte hazırlık yaptıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

