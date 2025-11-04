Trabzon'da üniversite öğrencileri "Yeşilçam" etkinliğinde buluştu

Trabzon Üniversitesi öğrencilerince "Yeşilçam" etkinliği organize edildi.

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Turizm Kulübünce Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde, Yeşilçam filmlerinin genç kuşaklara tanıtılması amacıyla program düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 1970'li yıllara ait otomobil ve minibüs ile daktilo, kıyafet, oyun gereçleri, vazo ve fincan takımları, tablolar sergilendi.

Öğrenciler, daha sonra Emel Sayın ve Tarık Akan'ın başrollerini paylaştığı "Mavi Boncuk" adlı sinema filmini izledi.

Dr. Öğr. Üyesi Gülay Çakmak, kulüp olarak her ay öğrencilere yönelik farklı programlar düzenlediklerini söyledi.

Çakmak, öğrencilere Yeşilçam'ı tanıttıklarını anlatarak, "Buradaki eser ve ürünleri yalnızca sanatsal mirasımız değil aynı zamanda somut birer yaşanmışlık belgeseli olarak da öğrencilerimizle buluşturduk." dedi.

Kulüp Başkanı Duygu Nur Çelenk ise kampüste bir günlüğüne de olsa Yeşilçam havası estirmek için farklı bir konseptte hazırlık yaptıklarını kaydetti.