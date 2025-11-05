Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Doğu Karadeniz'den 10 ayda 140 ülkeye 1,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı

        Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-ekim döneminde yapılan ihracatın tutarı 1 milyar 220 milyon 448 bin 344 dolar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 13:39 Güncelleme: 05.11.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Karadeniz'den 10 ayda 140 ülkeye 1,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-ekim döneminde yapılan ihracatın tutarı 1 milyar 220 milyon 448 bin 344 dolar oldu.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon'dan 917 milyon 469 bin dolar, Rize'den 161 milyon 494 bin dolar, Gümüşhane'den 82 milyon 762 bin dolar, Artvin'den 58 milyon 722 bin dolar karşılığında ihracat gerçekleştirildi.

        En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 500 milyon 377 bin dolarla fındık, ikinci sırada 183 milyon 861 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, üçüncü sırada 166 milyon 708 bin dolarla maden ve metaller, dördüncü sırada ise 111 milyon 446 bin dolarla yaş meyve sebze yer aldı.

        Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 140 ülkeye satış yapıldı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke, İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Çin şeklinde sıralandı.

        İtalya'ya yapılan ihracat yüzde 27 arttı, Rusya'ya yapılan ihracat yüzde 28, Gürcistan'a yapılan ihracat yüzde 7, Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 43, Çin'e yapılan ihracat ise yüzde 39 düştü.

        Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Belize, Arjantin, Gine-Bissau, Moritanya, Sierra Leone ve Gine'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Çebi'den Uğurcan transferi örneği: Futbolcu yüreğini, yönetici aklını ortay...
        Çebi'den Uğurcan transferi örneği: Futbolcu yüreğini, yönetici aklını ortay...
        Trabzonlu usta 60 yıldır el emeğiyle deri ayakkabı imal ediyor
        Trabzonlu usta 60 yıldır el emeğiyle deri ayakkabı imal ediyor
        Trabzon'da tartıştığı kişiyi öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis cezası
        Trabzon'da tartıştığı kişiyi öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis cezası
        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Yeşilçam" etkinliğinde buluştu
        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Yeşilçam" etkinliğinde buluştu
        Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Zubkov'un Avrupa kupaları hedefi:
        Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Zubkov'un Avrupa kupaları hedefi:
        Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü