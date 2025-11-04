Habertürk
        Trabzon'da tartıştığı kişiyi öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis cezası

        Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren tutuklu sanık, 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 04.11.2025 - 18:10 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:10
        Trabzon'da tartıştığı kişiyi öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis cezası
        Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren tutuklu sanık, 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 11 Aralık 2024'te Yomra ilçesindeki dairesine gelen Ertuğrul Bakkaloğlu'nu (32) tabancayla öldüren tutuklu sanık Bilal Sarı (27), Erzincan L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Taraf avukatları ve yakınları ise duruşma salonunda yer aldı.

        Tutuklu sanık Bilal Sarı, savunmasında, maktulün evine gelerek kendisine silah doğrulttuğunu, öldürme kastının olmadığını, kendini korumak amacıyla ateş ettiğini ileri sürdü.

        Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tahrik altında öldürme suçundan 18 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

