        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti

        Trabzonspor, yarın Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için Gaziantep'e hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:39 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:39
        Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti
        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e giden bordo-mavili kafilede, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic, Okay Yokuşlu ile Mustafa Eskihellaç yer almadı.

        Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmasının ardından tedavisi tamamlanan Nwakaeme, yaklaşık 4,5 ay sonra ilk kez kadroda yer aldı.

        Bordo-mavili kafilede şu futbolcular bulunuyor:

        Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, ⁠Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Pina, Salih Malkoçoğlu, Folcarelli, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Yakuphan Sarıalioğlu, Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, ⁠Augusto, Cihan Çanak, ⁠Olaigbe, Sikan, Nwakaeme.

        Gaziantep Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

