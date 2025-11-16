Habertürk
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Giriş: 16.11.2025 - 18:16 Güncelleme: 16.11.2025 - 18:16
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:HayriGür

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

        Trabzonspor: Reed 21, Berk Demir 5, Yeboah 11, Hamm 15, Taylor 5, Grant 12, Tinkle 9, İsmail Cem Ulusoy, Ege Arar, Silins 6, Dorukhan Engindeniz

        Beşiktaş GAİN: Mathews 12, Berk Uğurlu 9, Morgan 6, Brown 10, Zizic 20, Dotson 8, Kamagate 11, Yiğit Arslan 8, Lemar 14, Canberk Kuş

        1. Periyot: 15-31

        Devre: 36-50

        3. Periyot: 63-78

        Beş faulle çıkan: 39.56 İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor)

        TRABZON

