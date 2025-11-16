Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da müze ve ören yerlerini 10 ayda 500 bin 488 kişi ziyaret etti

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki müze ve ören yerleri, bu yılın ocak-ekim döneminde 500 bin 488 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 12:14 Güncelleme: 16.11.2025 - 12:14
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki müze ve ören yerleri, bu yılın ocak-ekim döneminde 500 bin 488 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye idaresindeki Atatürk Köşkü, Kızlar Manastırı, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi'nin ziyaretçi akınına uğradığı belirtildi.

        Söz konusu dönemde Atatürk Köşkü'nü 304 bin 579 ziyaretçi ağırladığına işaret edilerek, "Kızlar Manastırı'nı 19 bin 986 kişi gezdi. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Çal Mağarası'nı 153 bin 961 kişi ziyaret ederken, Şehir Müzesi ise 21 bin 962 kişi tarafından ilgi gördü." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, her yıl kentte yüzbinlerce kişinin misafir edilmesinin mutluluğunun yaşandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Turizm destinasyonlarımız, Trabzon'un kültürel ve doğal değerlerini yansıtan en önemli merkezlerdir. Şehrimizde turizmin sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve daha ileri taşımak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamda zaman geçirmesini sağlamak."

