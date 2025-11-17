Trabzon'da asayiş uygulamaları
Trabzon'da asayiş uygulamalarında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Of Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4 şüpheli üzerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 37 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
