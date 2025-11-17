Habertürk
Habertürk
        Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 14:55 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:55
        Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışma kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 6 kişi yakalandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

