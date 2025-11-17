Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "2. Kitap Günleri" 21 Kasım'da başlayacak

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilecek 2. Kitap Günleri, 21-30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Giriş: 17.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:28
        Trabzon'da "2. Kitap Günleri" 21 Kasım'da başlayacak
        Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilecek 2. Kitap Günleri, 21-30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Trabzon'da geçen yıl 200 binden fazla ziyaretçi ağırlayan Kitap Günleri'nin ikincisinin, 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

        Etkinliğin 21-30 Kasım tarihlerinde Yenimahalle Fuar Alanı'nda organize edileceği vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de şu ifadelerine yer verildi:

        "Kültür şehri Trabzon'umuza çok yakışan Kitap Günleri etkinliğimiz, 21 Kasım'da kapılarını açacak. 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak. Öğrencilerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı ve tüm kitap sevdalılarını bu büyük kültür şölenine davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

